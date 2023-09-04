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عاجل. رئيس وكالة الطاقة الدولية: على واشنطن وبكين وضع "توتراتهما" جانبا لمواجهة التحديات المناخية

فاتح بيرول رئيس الوكالة الدولية للطاقة
فاتح بيرول رئيس الوكالة الدولية للطاقة Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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رئيس وكالة الطاقة الدولية: على واشنطن وبكين وضع "توتراتهما" جانبا لمواجهة التحديات المناخية

حض رئيس الوكالة الدولية للطاقة الاثنين الولايات المتحدة والصين على وضع "توتراتهما" جانبا خلال قمة كوب28 المقررة نهاية العام، معتبرا ان "التصدعات الجيوسياسية" تحول دون تطوير الطاقات النظيفة.

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وقال فاتح بيرول في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش القمة الافريقية حول المناخ في نيروبي "آمل فعلا ان تضع الولايات المتحدة والصين، أكبر مصدرين لانبعاثات (الغازات الدفيئة)، توتراتهما الجيوسياسية والاقتصادية جانبا خلال (قمة) كوب28 المقبلة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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