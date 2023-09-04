تقرير: مخلفات الحرب في سوريا تحصد أرواح 25 مدنيًا بينهم أطفال خلال شهر واحد فقط

بقلم: يورونيوز

تواصل مخلفات الحرب السورية، من ألغام وعبوات ناسفة وأجسام غير منفجرة، حصد أرواح المدنيين في محافظات سورية مختلفة، ناشرةً الذعر في نفوس السوريين.

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عن أعداد ضحايا وجرحى مخلفات الحرب في سوريا خلال شهر آب/ أغسطس من هذا العام.

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وبحسب أرقام المرصد، "استشهد 19 مدنياً بينهم 3 سيدات و13 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 13 شخصاً بجروح متفاوتة بينهم 3 سيدات و6 أطفال."

ووزع تقرير المرصد القتلى مناطقيًا فجاءت كالتالي "إصابة طفلين ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، واستشهاد 7 بينهم 5 أطفال، وإصابة 9 بينهم سيدتين و3 أطفال في مناطق النظام، واستشهاد 12 بينهم 3 سيدات و8 أطفال، وإصابة سيدة وطفل ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. "

وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمنظمات الدوليّة المعنيّة، بضرورة إزالة تلك المخلفات من الأراضي السوريّة في ظلّ ما تشكّله من مخاطر على حياة السكان كونها منتشرة بشكل كبير جداً، وتهدّد حياة المواطنين بشكل يومي، لاسيما مع استمرار زرع العبوات والألغام من قبل كافة الأطراف العسكرية المتواجدة على الأراضي السوريّة.

كما دعا المرصد السوري الجهات ذاتها بضرورة وضع آليات لتوعية الأهالي والسكّان من مخاطر مخلفات الحرب والدخول بأماكن مهجورة.