بقلم: يورونيوز

طلب مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي، الثلاثاء، السجن مدى الحياة للجهادي الفرنسي صلاح عبد السلام لمشاركته في تقجيرات مارس/آذار 2016 في بروكسل والتي خلفت 35 قتيلاً.

وقال المدعي العام بول سومرز إن صلاح عبد السلام، "بعدما أرهب فرنسا"، قرّر مواصلة حربه، و"كانت لديه الرغبة في قتل ضحايا أبرياء ومجهولين" موجهاً كلامه إلى المتهمين.

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وسبق أن حُكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة غير قابل للتخفيض في فرنسا عام 2022 لمشاركته في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الإرهابية التي أدت إلى وقوع مجزرة ومقتل 130 شخصاً.

وطلبت النيابة العامة نفس العقوبة للبلجيكي المغربي محمد عبريني، لدوره أيضاً في الاعتداءات. وكان عبريني حكم عليه في فرنسا بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاماً العام الماضي.

وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وفال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".