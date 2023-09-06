ميسي يُلهب منصة آبل وانضمام عشرات الآلاف إليها في يوم واحد

بقلم: يورونيوز

قبل وصول ميسي كان عدد المشتركين يبلغ حوالى 5.400 مشترك في اليوم.

ساهم انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في تحقيق زيادة هستيرية في عدد المشتركين في خدمة بث مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم على Apple Tv Plus آبل تي في بلاس" التلفزيونية، وفقاً لأحدث البيانات.

اعلان

وأظهرت بيانات صادرة من شركة "Antenna"، أن عمليات الاشتراك في خدمة MLS Season Pass التي تبث الدوري الأمريكي لكرة القدم ضمن Apple Tv Plus تجاوزت في 21 يوليو/تموز الـ 110 ألف مشترك جديد ما يشير إلى حدوث قفزة نوعية، مقارنة بعدد المشتركين الذين ينضمون للخدمة في الأيام العادية.

قبل وصول ميسي كان عدد المشتركين يبلغ حوالي 5.400 مشترك في اليوم. وبلغ عدد المستخدميين الإضافيين للمنصة خلال شهر واحد 288.000 تقريباً مقابل معدّل عام بلغ 39.000 في الأشهر الثلاثة السابقة.

ولفت التقرير إلى أن يوم ظهور ميسي الأول في إنتر ميامي سجل ارتفاعاً قياسياً بعدد المشتركين في خدمة آبل للبث التدفقي، بلغ 110.000 شخص.

وخاض ميسي في 21 يوليو/تموز أولى مبارياته مع إنتر ميامي ناديه الجديد الذي انضم إليه في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الماضي ولعب ضد فريق كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أمريكا الشمالية.

وبحسب التقرير، خطى حوالى 65.000 مشترك جديد الخطوة نفسها في وقت لاحق في 25 يوليو/تموز، أي في اليوم الذي لعب فيه بطل كأس العالم مع منتخب الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان سابقاً، مباراته الثانية مع الفريق وسجل هدفين في الدقائق الأولى من المباراة.

وكانت شركة Apple العالمية قد أبرمت اتفاقاً لمدة 10 سنوات وبلغت قيمته 2.5 مليار دولار مع MLS لتقديم خدمة بث الدوري الأمريكي.