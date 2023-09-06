بقلم: يورونيوز

كان الانقلابيون قد وضعوا الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية,

أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

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وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 آب/أغسطس بعد حكم استمرّ 14 عاماً، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بياناً "موقّعاً" من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدّى اليمين الإثنين رئيساً انتقالياً للبلاد.

وجاء في البيان "نظراً إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

وأصيب بونغو بسكتة دماغية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.