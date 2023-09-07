EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ضحايا فيضانات اليونان في ارتفاع.. عمليات البحث تتواصل وإنقاذ أكثر من 800 شخص

أمطار غزيرة تضرب اليونان
أمطار غزيرة تضرب اليونان Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

غمرت المياه الحقول في مدينة كارديتسا وسط اليونان، الخميس، بعد عواصف مطيرة شديدة ضربت المنطقة مخلفة قتلى ومفقودين.

وانتشل رجال الإطفاء جثة رجل من مجرى مائي، ما رفع عدد القتلى بسبب الفيضانات في البلاد إلى أربعة، وقد حوّلت العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة الشوارع إلى سيول عاتية، وألقت السيارات في البحر وجرفت في طريقها الطرق والجسور.

اعلان

ونشرت السلطات متخصصين في عمليات الإنقاذ السريع، حيث لجأ السكان في بعض المناطق الأكثر تضرراً إلى أسطح منازلهم، مع ارتفاع مياه الفيضانات إلى أكثر من مترين.

وذكرت إدارة الإطفاء الوطنية إنه تم إنقاذ 820 شخصاً حتى الآن منذ يوم الثلاثاء. وقالت إنه تم العثور على جثة رجل، أُعلن عن اختفائه منذ الأربعاء، في مجرى مائي بالقرب من قرية في منطقة دوموكوس بوسط اليونان.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن متخصصين في مختلف وحدات الاستجابة للكوارث التابعة للإدارة، وكذلك الجيش، يشاركون في جهود الإنقاذ ويحاولون الوصول إلى المناطق النائية على الرغم من وعورة الطرق.

وتأتي الفيضانات في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي أتت على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية وأحرقت المنازل وخلفت أكثر من 20 قتيلاً.

وتركزت الفيضانات يوم الخميس بشكل رئيسي في بلدة كارديتسا وسط البلاد، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في وقت لاحق من اليوم.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

انعقاد قمة دول آسيان الـ18 بحضور قادة من الصين والولايات المتحدة وروسيا

جدل في تل أبيب.. رئيس الموساد السابق: إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية

العمرة بالوكالة مقابل 4000 جنيه.. فيديو يتسبب بتوقيف داعية مصري شهير

ضحايا اليونان فيضانات بحث وإنقاذ الطقس أزمة المناخ