ضحايا فيضانات اليونان في ارتفاع.. عمليات البحث تتواصل وإنقاذ أكثر من 800 شخص

بقلم: يورونيوز

غمرت المياه الحقول في مدينة كارديتسا وسط اليونان، الخميس، بعد عواصف مطيرة شديدة ضربت المنطقة مخلفة قتلى ومفقودين.

وانتشل رجال الإطفاء جثة رجل من مجرى مائي، ما رفع عدد القتلى بسبب الفيضانات في البلاد إلى أربعة، وقد حوّلت العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة الشوارع إلى سيول عاتية، وألقت السيارات في البحر وجرفت في طريقها الطرق والجسور.

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ونشرت السلطات متخصصين في عمليات الإنقاذ السريع، حيث لجأ السكان في بعض المناطق الأكثر تضرراً إلى أسطح منازلهم، مع ارتفاع مياه الفيضانات إلى أكثر من مترين.

وذكرت إدارة الإطفاء الوطنية إنه تم إنقاذ 820 شخصاً حتى الآن منذ يوم الثلاثاء. وقالت إنه تم العثور على جثة رجل، أُعلن عن اختفائه منذ الأربعاء، في مجرى مائي بالقرب من قرية في منطقة دوموكوس بوسط اليونان.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن متخصصين في مختلف وحدات الاستجابة للكوارث التابعة للإدارة، وكذلك الجيش، يشاركون في جهود الإنقاذ ويحاولون الوصول إلى المناطق النائية على الرغم من وعورة الطرق.

وتأتي الفيضانات في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي أتت على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية وأحرقت المنازل وخلفت أكثر من 20 قتيلاً.

وتركزت الفيضانات يوم الخميس بشكل رئيسي في بلدة كارديتسا وسط البلاد، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في وقت لاحق من اليوم.