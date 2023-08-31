رئيس وزراء اليونان يتوقّع بأن تلتهم حرائق الغابات أكثر من 150 ألف هكتار هذا الصيف

بقلم: يورونيوز

توقّع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الخميس بأن تأتي حرائق الغابات التي تشهدها بلاده هذا الصيف على مساحة تبلغ 150 ألف هكتار على الأقل، بما في ذلك الحريق الكبير المستعر منذ نحو أسبوعين في الشمال.

شهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف إذ تعد المساحة المتضررة أقل بقليل من مساحة لندن، وفق رئيس الوزراء.

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وقال رئيس الوزراء إن المنطقة التي تجتاحها الحرائق "ستتجاوز مساحتها 1,500,000 متر مكعّب (150 ألف هكتار) بما في ذلك الحريق في غابة داديا"، في إشارة إلى حريق الغابات الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه الأكبر على الإطلاق الذي يسجّل في التكتل.

ويكافح عناصر الإطفاء الحرائق المستعرة في شمال شرق اليونان منذ 13 يوما.

ألسنة اللهب تحرق غابة في قرية فاتي، في جزيرة رودس ببحر إيجه، جنوب شرق اليونان، 25 يوليو 2023. AP /Petros Giannakouris

ومنذ اندلع في 19 آب/اغسطس، أودى الحريق بحياة 20 شخصاً، بينهم 18 مهاجراً عُثر على جثثهم في منطقة تستخدم عادة كنقطة عبور من تركيا المجاورة.

وأفاد ناطق باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء بأن الحريق هو "أكبر حريق غابات يسجّل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي"، فيما حشد التكتل نحو نصف قوّته الجوية لمكافحة الحرائق للتعامل معه.

يستعين الاتحاد الأوروبي حاليا بأسطول يضم 28 طائرة توفرها بلدانه للمساعدة على مكافحة الحرائق في التكتل والبلدان المجاورة.