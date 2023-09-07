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جمجمة بشرية مشوّهة.. مجهول يتبرّع بصندوق غريب لإحدى الجمعيات الخيرية

جمجمة بشرية موضوعة في كيس بلاستيكي بعد انتشالها من مقبرة جماعية في بغداد
جمجمة بشرية موضوعة في كيس بلاستيكي بعد انتشالها من مقبرة جماعية في بغداد Copyright MURAD SEZER/AP
بقلم:  يورونيوز
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عثرت منظمة خيرية في ولاية أريزونا، هذا الأسبوع، على جمجمة بشرية داخل صندوق تم التبرع به ويحتوي على العديد من الأشياء، ما شكّل صدمة لدى االعاملين في المؤسسة.

وقد تمّ التحقق من أنّ الجمجمة حقيقيّة وإنسانيّة بعد أن اتصل موظف في موقع متجر التوفير في جوديير بالشرطة للتحقيق يوم الثلاثاء.

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وحضر الضباط وقاموا بإزالة بقايا الهيكل العظمي، ثم أحضروها إلى مكتب الفحص الطبي للتحقق من هويّة الجمجمة، التي لا تحتوي على الفك السّفلي ولها تجويف واحد مملوء بعين زائفة.

وأوضح متحدث باسم إدارة شرطة جوديير، أن الطبيب الشرعي أفاد بأنّ الجمجمة بشرية.

من جهته، قالت مسؤولة الإعلام بالشرطة ليزا بيري: "يبدو أنّها تاريخيّة وقديمة ولا يبدو أنّ لها أي قيمة جنائية على الإطلاق، وما يعنيه ذلك هو أنه لا توجد جريمة مرتبطة بهذه الجمجمة".

إلا أن اللافت في الموضوع، أن هويّة المتبرع بالجمجمة لا تزال مجهولة، ما يضيف لغزًا جديدًا إلى القضية.

المصادر الإضافية • نيويورك بوست

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