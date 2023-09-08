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مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأوّل في تاريخها

فازت ألمانيا على الولايات المتحدة 113-111
فازت ألمانيا على الولايات المتحدة 113-111 Copyright AP
بقلم:  Euronews
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مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأوّل في تاريخها

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111 الجمعة في مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

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وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما اخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً انه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري أن بي ايه، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.

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