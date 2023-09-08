بقلم: Euronews

مونديال السلة: ألمانيا تقصي الولايات المتحدة وتبلغ النهائي الأوّل في تاريخها

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111 الجمعة في مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

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وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما اخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً انه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري أن بي ايه، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.