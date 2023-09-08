صفقات بالمليارات.. السعودية تقلب موازين الرياضة عالمياً وتثير انتقادات حادة

بقلم: يورونيوز

دخول السعودية في سوق الانتقالات العالمية أثار جدلاً بشأن محاولات استقطابنجوم في ذروة مسيرتهم الكروية لدوريها المحلي، وانتقد البعض كيفية تغيير "الأموال الهائلة" المقدمة للعديد من اللاعبين لخطط نواد أوروبية كبيرة، وعبروا عن قلقهم من تغيير قواعد اللعبة التي وصفوها بأنها أصبحت "فوضى".

سواء من باب التقدير أو من دون التطرق للمستقبل، لم يتجرأ سوى عدد قليل من اللاعبين على انتقاد السعوديين، على غرار لاعب وسط منتخب إسبانيا رودري الذي قال إن كرة القدم الأوروبية "تخسر" جراء رحيل العديد من النجوم إلى الدوري السعودي بصفقات مغرية الصيف الحالي.

اعلان

"الكرة الأوروبية تخسر" بسبب النزوح السعودي

وقال لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا أيضا، الخميس في مؤتمر صحافي عشية مواجهة إسبانيا مع مضيفتها جورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024: " من الواضح أن كرة القدم الأوروبية تخسر في هذه الحالة".

وأقرّ اللاعب الذي تألق الموسم الماضي في مشوار سيتي نحو ثلاثية نادرة، أن صفقات الأندية السعودية "مفهومة تماماً بسبب المبالغ التي تم إنفاقها".

رودري AP Photo

وأردف قائلاً: "علينا بطريقة أو بأخرى السيطرة على استنزاف المواهب، لأنه في بداية الأمر ظهر وكأن اللاعبين المتقدمين في السن هم الذين يغادرون، لكن الآن هناك أيضاً الشبان...يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على هذا الوضع".

وخسر سيتي الجزائري رياض محرز المنتقل إلى الأهلي والمدافع الإسباني أيمريك لابورت إلى النصر. وضمّت الأندية الأربعة الكبرى أسماء رنانة، على غرار البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد)، السنغالي ساديو مانيه (النصر) وذلك بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني/يناير.

الرفض رغم الإغراءات

ومنذ بداية الأسبوع ضجّت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "بقصة جميلة" : عودة المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى نادي إشبيلية بعد 18 عاماً من رحيله عنه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن راموس رفض عروضاً ضخمة مقدمة من غلطة سراي التركي، ونادي الاتحاد السعودي حيث يلعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، وقبل بتخفيض راتبه بنسبة 90%.

أوضح المدافع الذي بات حراً من باريس سان جرمان الفرنسي مع بداية الصيف، أنه كان لديه "دَين" عليه سداده لـ"جدّه" و"عائلته" و"أنصار إشبيلية"، ما يشير إلى أن راموس فضّل خيار القلب على المال.

واعترض لاعب خط الوسط في ريال مدريد، الألماني توني كروس، في حديث لمجلة "سبورتس إيلاسترايتد"، على قرار أولئك الذين يغادرون إلى السعودية قائلا: "في منتصف مسيرتهم، من الذين لديهم الجودة للعب لأندية رفيعة المستوى في أوروبا".

وبالنسبة لبطل العالم 2014، فإن مستوى البطولة السعودية غير متجانس إلى حد كبير، بحيث لا يمكن استخدام الحجة الرياضية: "يقولون إنهم يلعبون كرة قدم طموحة فيما يكون المال فقط هو المهم. في النهاية، هو قرار من أجل المال وضد كرة القدم".

ولفت الزميل السابق لبنزيمة أيضاً إلى أن الاتهامات الموجهة للرياض بانتهاك حقوق الإنسان "ستمنعه من إجراء انتقال مماثل".

وعلى هذا الأساس، تعرّض جوردان هندرسون القائد السابق لليفربول الإنجليزي الذي انتقل أخيراً إلى الاتفاق السعودي، إلى انتقادات من ناشطين من مجتمع الميم.

اعلان

فوفقاً لهؤلاء، خان هندرسون التقدّمية التي أظهرها دائماً، من خلال انتقاله إلى بلد حيث عقوبة المثلية الجنسية هي الإعدام.

واضطر الإنجليزي للتوضيح قائلاً في حديث مع "ذي أتلتيك" إنه "لم تكن نيتي أبداً إيذاء أي شخص".

عاصفة في إيطاليا

ومثله، انضم البرازيليان فابينيو وروبرتو فيرمينو إلى ناديين سعوديين، لكن ليس هداف الـ"ريدز" المصري محمد صلاح.

وذكرت الصحافة الإنجليزية أن ليفربول رفض عرضاً من نادي الاتحاد بقيمة تصل إلى 175 مليون يورو، مقابل انتقال صلاح. لكن وكيل أعمال المهاجم المصري أصرّ أيضاً على أن ذلك كان اختياره، وأنه لم يمدّد عقده الصيف الماضي مع النادي الإنجليزي (حتى عام 2025) كي يغادر بعد عام.

وأضاف زميله المجري دومينيك سوبوسلاي بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أستون فيلا الأحد في مباراة سجّل فيها صلاح هدفاً "إنه يريد البقاء، يريد أن يكون هنا معنا".

اعلان

وأبدى المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب أخيراً قلقه حيال قوة الجذب في المملكة الخليجية، قائلاً: "ماذا يمكننا أن نفعل؟ أن نقول لا؟ يمكننا أن نقول ذلك، ولكن هناك فرق بين العقود هنا والعقود هناك. إنها كبيرة جداً، وتطرح مشاكل بالتأكيد".

ويتطرّق المدربون أحياناً بشكل مباشر للمعضلة. ذلك أن الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب كالياري، لم ينتق كلماته للتنديد برحيل روبرتو مانشيني عن منتخب الـ"أتزوري" لتدريب "الأخضر السعودي"، فقال "المملكة العربية السعودية؟ لم أكن لأذهب إلى هناك، لا يمكننا جعل المال حافزاً وحيداً".

وبعد استقالته المفاجئة في 13 آب/أغسطس الماضي، جراء مشاكل في علاقته مع رئيس الاتحاد، وقع مانشيني عقداً مذهلاً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، يضمن له راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو حتى العام 2027.

وأثارت قضية مانشيني، بطل أوروبا 2021، عاصفة في إيطاليا. واحتج أحد المحررين في صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قائلا: "يحدث (أن ترفض) عندما تضع قميص المنتخب فوق كل شيء، عندما تختار تمثيل بلدك، عندما يصطف الأطفال لشراء قمصان باسمك (...) ويحدث ذلك أيضاً لأن مبلغاً من المال لا تساوي قيمته ثقة ملايين الإيطاليين".