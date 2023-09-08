فرنسا: الشرطة توقف رجلا هدد مدير مدرسة منع ابنته من الدخول بالعباءة

بقلم: يورونيوز

أوقفت الشرطة الجمعة في كليرمون-فيران بوسط فرنسا على ذمة التحقيق رجلًا بعدما وجه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة رفض السماح لابنته بالدخول إلى المدرسة الثانوية وهي ترتدي عباءة بعد حظر هذا اللباس باسم العلمانية.

وقال المدعي العام في كليرمون-فيران دومينيك بوشماي لوكالة فرانس برس إن الموقوف ملاحق بتهمة "التهديد بهدف تخويف شخص مسؤول عن مرفق عام"، مؤكدا تقريرًا نشرته صحيفة محلية.

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وذكر مصدر في الشرطة إن الرجل أوقف الخميس وكان ما زال في الحبس على ذمة التحقيق الجمعة.

طلب مسؤولو ثانوية أمبرواز-بروجيار من طالبة ثانوية خلع العباءة لكنها رفضت فمُنعت من دخول المدرسة. بعد ذلك اتصل والدها ووجه تهديدات بالقتل تستهدف مدير المدرسة.

وقال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال إنها تهديدات "غير مقبولة"، مؤكدًا اتخاذ تدابير لحماية مدير المدرسة.

وقال رئيس بلدية المنطقة إن مسؤولي المدرسة الذين رفضوا دخول الطالبة بالعباءة "تلقوا تهديدات بالقتل وقطع الرأس .... يجب أن يكون إصرارنا وحزمنا ثابتين" في وجه ذلك. وأعلن عن نشر فرق أمنية في المدرسة الثانوية.

في 27 آب/أغسطس، أعلن غابرييل أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس والمعاهد الحكومية، وهو ما صادق عليه مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية، الخميس.

ورفض المجلس طلب جمعية العمل من أجل حقوق المسلمين تعليق الحظر على أساس التمييز وانتهاك الحقوق.

وصلت نحو 300 تلميذة الإثنين، من أصل 12 مليون تلميذ عادوا إلى المدارس هذا الأسبوع، بالعباءة إلى المدرسة ورفضت 67 منهن خلعها، بحسب وزير التربية والتعليم.