روسيا تنتقد السياسة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ وتشيد ببنغلاديش

بقلم: يورونيوز

ندّد وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف الخميس في بنغلادش باستراتيجيّة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلًا إنّها "تُعرقل الصين وتعزل روسيا"، مشيدًا من جهة ثانية بدكا رغم تعرّضها لانتقادات في مجال حقوق الإنسان.

وقال لافروف إلى جانب نظيره إيه. كيه. عبد المؤمن "رغم الضغط الذي تُمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على بنغلادش، فإنّ أصدقاءنا البنغلادشيّين يسترشدون، في سياستهم الخارجيّة، بمصالحهم الوطنيّة حصرًا".

اعلان

وأضاف "نرى جيّدًا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يُحاولون الدّفاع عن مصالحهم في المنطقة عبر ما يُسمّى استراتيجيّة المحيطين الهندي والهادئ: من الواضح أنّ هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة".

وقال الوزير الروسي الذي زار بنغلادش قبل قمّة مجموعة العشرين في الهند التي لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين، إنّ موسكو ودكا اتّفقتا على تعزيز علاقاتهما.

وتبني بنغلادش أول محطّة للطاقة النوويّة بمساعدة روسيّة، وهو مشروع تبلغ كلفته نحو 13 مليار دولار يُموّل 90% منه بقرض من موسكو.

لكنّ المشروع وتمويله يشهدان عرقلة بسبب العقوبات الغربيّة المفروضة على روسيا بسبب الحرب التي بدأتها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.