EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

روسيا تنتقد السياسة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ وتشيد ببنغلاديش

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي في أحد فنادق دكا، 7 سبتمبر 2023.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي في أحد فنادق دكا، 7 سبتمبر 2023. Copyright MUNIR UZ ZAMAN/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ندّد وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف الخميس في بنغلادش باستراتيجيّة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلًا إنّها "تُعرقل الصين وتعزل روسيا"، مشيدًا من جهة ثانية بدكا رغم تعرّضها لانتقادات في مجال حقوق الإنسان.

وقال لافروف إلى جانب نظيره إيه. كيه. عبد المؤمن "رغم الضغط الذي تُمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على بنغلادش، فإنّ أصدقاءنا البنغلادشيّين يسترشدون، في سياستهم الخارجيّة، بمصالحهم الوطنيّة حصرًا".

اعلان

وأضاف "نرى جيّدًا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يُحاولون الدّفاع عن مصالحهم في المنطقة عبر ما يُسمّى استراتيجيّة المحيطين الهندي والهادئ: من الواضح أنّ هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة".

وقال الوزير الروسي الذي زار بنغلادش قبل قمّة مجموعة العشرين في الهند التي لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين، إنّ موسكو ودكا اتّفقتا على تعزيز علاقاتهما.

وتبني بنغلادش أول محطّة للطاقة النوويّة بمساعدة روسيّة، وهو مشروع تبلغ كلفته نحو 13 مليار دولار يُموّل 90% منه بقرض من موسكو.

لكنّ المشروع وتمويله يشهدان عرقلة بسبب العقوبات الغربيّة المفروضة على روسيا بسبب الحرب التي بدأتها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الطهاة الفرنسيون أسوأ ضحايا موجة الحر

غداة فراره من السجن.. لندن تتعهّد بالقبض على جندي سابق ملاحق بتهم إرهابية

شاهد: مروحيات وقوارب نجاة لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل بسبب فيضانات اليونان

المحيط الهادىء المحيط الهندي الطاقة النووية روسيا بنغلاديش الولايات المتحدة الأمريكية