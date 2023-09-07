EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

لافروف ممازحًا نظيرته الإندونيسية: من هذه.. باربي؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي Copyright HANDOUT/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" صورة جمعت الثنائي وتظهر فيها بوضوح الرسمة المنقوشة على قميص المسؤولة الإندونيسية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر لحظة لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في العاصمة جاكرتا، وسؤاله إياها ممازحًا: "من هذه.. باربي؟". 

اعلان

وبعد أن انتشر المشهد على صعيد واسع، وبدأت التكنهات حول هوية المقصود بهذه العبارة، نشرت قناة "أر تي" الروسية الفيديو وأرفقته بتوضيح يشير إلى أن وزير الخارجية الروسي كان يقصد بكلامه الصورة الموجودة على قميص مارسودي. 

ويظهر لافروف في الفيديو نفسه وهو يرتدي قميصا مزركشا ومزينا بنقوش إندونيسية تقليدية. 

بدورها، نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" صورة جمعت الثنائي وتظهر فيها بوضوح الرسمة المنقوشة على قميص المسؤولة الإندونيسية.

ويأتي هذا اللقاء خلال حضور لافروف قمة شرق آسيا الـ18 المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ومن المفترض أن يلتقي لافروف الخميس كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي التي ستحل مكانه في القمة، وسيكون هذا اللقاء الأول على هذا المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جاكرتا في تموز/ يوليو، عندما واجه لافروف الانتقادات الأمريكية والأوروبية لبلاده على خلفية حرب أوكرانيا.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

برلين تطلب من الصين الضغط على موسكو لسحب قواتها من أوكرانيا ولافروف يرد "عقبات جدية" أمام السلام

بعد منع صحافيين روس من مرافقته إلى الأمم المتحدة.. لافروف: لن نغفر لواشنطن

لافروف يشكر كوبا على "تفهّمها الكامل" لأسباب روسيا في غزوها لأوكرانيا

قمة روسيا إندونيسيا الولايات المتحدة الأمريكية سيرغي لافروف