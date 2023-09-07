لافروف ممازحًا نظيرته الإندونيسية: من هذه.. باربي؟

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" صورة جمعت الثنائي وتظهر فيها بوضوح الرسمة المنقوشة على قميص المسؤولة الإندونيسية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر لحظة لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في العاصمة جاكرتا، وسؤاله إياها ممازحًا: "من هذه.. باربي؟".

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وبعد أن انتشر المشهد على صعيد واسع، وبدأت التكنهات حول هوية المقصود بهذه العبارة، نشرت قناة "أر تي" الروسية الفيديو وأرفقته بتوضيح يشير إلى أن وزير الخارجية الروسي كان يقصد بكلامه الصورة الموجودة على قميص مارسودي.

ويظهر لافروف في الفيديو نفسه وهو يرتدي قميصا مزركشا ومزينا بنقوش إندونيسية تقليدية.

بدورها، نشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" صورة جمعت الثنائي وتظهر فيها بوضوح الرسمة المنقوشة على قميص المسؤولة الإندونيسية.

ويأتي هذا اللقاء خلال حضور لافروف قمة شرق آسيا الـ18 المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ومن المفترض أن يلتقي لافروف الخميس كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي التي ستحل مكانه في القمة، وسيكون هذا اللقاء الأول على هذا المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جاكرتا في تموز/ يوليو، عندما واجه لافروف الانتقادات الأمريكية والأوروبية لبلاده على خلفية حرب أوكرانيا.