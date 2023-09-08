شاهد: قائد الجيش السوداني يتعهد بالبقاء على المسار الإنتقالي بعد هزيمة قوات الدعم السريع

بقلم: يورونيوز

قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان حول إنهاء "معاناة السودانيين".

وأضاف البرهان أنّ القوات المسلحة ستواصل السير على طريق "الإنتقال إلى الحكم الديمقراطي" بعد هزيمة قوات الدعم السريع.

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وفي حديثه قال البرهان: " نتمنى قريباً أن يتم القضاء على السرطان الذي أصاب الجسم السوداني وأن ينعم الشعب بالسلام. تركيزنا موجّه لإنهاء هذا القتال، وايقاف معاناة السودانيين في الخرطوم وفي كل أنحاء السودان" .

وتوعّد البرهان، قائد القوات المسلّحة، بهزيمة التمرّد الحاصل وبإيقاف الحرب التي نشبت حتى بلوغ الحكم المدني الديمقراطي في السودان.