الشرطة الأمريكية تلاحق مجرما هرب من السجن على طريقة أفلام هوليود

بقلم: يورونيوز

بطريقة هوليوودية، هرب دانيلو كافالكانتي، 34 عامًا، من سجن مقاطعة تشيستر في بلدة بوكوبسون في 31 أغسطس، ولا تزال الشرطة تجوب الأراضي المشجرة بكثافة خارج فيلادلفيا بحثًا عنه.

تواصل الشرطة الأميركية البحث عن دانييلو الهارب من السجن منذ نحو أسبوع، والذي دخل الحبس منذ عامين بسبب قتل صديقته السابقة، في عملية طعن وحشي أمام طفليها الصغيرين. وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

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وقد ظهر السجين الهارب في الفيديو وهو يتسلق بيديه وقدميه جدارين داخل السجن في بنسلفانيا، يفصل بينهما رواق يبلغ طوله 1.5 متر، بينما يراقب أحد زملائه المكان.

واستعانت الشرطة بوالدة المجرم الهارب، والمقيمة في البرازيل لتسجل له رسالة صوتية، تم بثها عبر مكبرات الصوت في نطاق المنطقة التي تعتقد الأجهزة الأمنية أنه متواجد بها.

وأثارت طريقة الهروب ردود فعل ساخرة من مستخدمي الإنترنت، مفادها أن فكرة الهروب مستوحاة من أفلام "ولت ديزني" الكرتونية.

من جهة أخرى أفاد مسؤولون، يوم الخميس، أن عائلة المرأة التي قُتلت على يد أحد المحكوم تخضع لحماية الشرطة على مدار 24 ساعة، قائلين إنهم ما زالوا "متحصّنين بمنزلهم". وقد نشرت الشرطة الأمريكية بطاقة تفتيش بحق الهارب، وأعلنت عن مكافأة لمن يساهم في القبض عليه.

كافالكانتي مطلوب أيضا في وطنه الأم البرازيل في إطار تحقيق جنائي بجريمة قتل، وهو موضوع عملية بحث تشارك فيها عشرات الجهات المحلية إضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة.