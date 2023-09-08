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عاجل. الأمم المتحدة: يجب "بذل المزيد وفوراً على كل الجبهات" لمواجهة أزمة المناخ

دعت الأمم المتحدة إلى تطوير مصادر طاقة متجددة والتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية
دعت الأمم المتحدة إلى تطوير مصادر طاقة متجددة والتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة الجمعة، أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات" في مجال مكافحة التغير المناخي.

وشدد هذا التقييم الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي.

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ويتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة، فضلاً عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

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