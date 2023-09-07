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رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية دفع جهود العمل المناخي

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kn;g Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت لقاء مع رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وكانت التنمية المستدامة ودفع جهود العمل المناخي على طاولة النقاش.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجانبين "بحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين."

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجانبين "بحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين."

كما ناقشا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وكان على طاولة المحادثات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28"، والتي تستضيفها الدولة نهاية العام الجاري.

وأكد الطرفان على  أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

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الإمارات العربية المتحدة أورسولا فون دير لايين أوروبا أزمة المناخ