شاهد: ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال

بقلم: يورونيوز

تحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية. وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال إذ سيتم إغلاق المدارس ووالمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

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وتحدث أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد عن تشكيل لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة، قائلًا: "تابعت الحكومة الليبية كافة التقارير الصادرة عن الجهات المختصة التي تشير لاحتمال حدوث تقلبات جوية غير مسبوقة تتمثل في هطول كميات كبيرة من الأمطار. وتم تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة".

أسامة حماد أضاف: "التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية". وأكد حماد أن جميع عمال الطوارئ بحاجة إلى البقاء في العمل.

وتحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية. وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولا عربية أخرى.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية في ليبيا هطول أمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، مع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من ثلاثة أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

وتسببت عاصفة دانيال في هطول أمطار، تحولت إلى فيضانات عارمة في منطقة مغنيسيا اوعدة أجزاء أخرى من اليونان.