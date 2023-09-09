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شاهد: بحضور روسي وصيني.. زعيم كوريا الشمالية يشارك في عرض شبه عسكري

الزعيم كيم جونغ أون
الزعيم كيم جونغ أون Copyright 朝鮮通信社/KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
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بثّ التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية مقطع فيديو لعرض ضخم بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد.

وظهر الزعيم كيم جونغ أون مع ابنته على شرفة تطل على ميدان كيم إيل سونغ.

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وبدأ العرض في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، عشية الذكرى السنوية، وفقًا لما بثه التلفزيون الكوري الشمالي.

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وفود خارجية خلال العرض العسكري���N�ʐM��/KCNA via KNS

كما ظهر زوار صينيون وروس على الشرفة لمشاهدة العرض.

朝鮮通信社/KCNA via KNS
العرض العسكري في كوريا الشمالية朝鮮通信社/KCNA via KNS

وقالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية دعت وفوداً صينية زائرة وفنانين روس لحضور العرض شبه العسكري الذي يضم قاذفات صواريخ تجرها شاحنات وجرارات، في أحدث جهود الزعيم كيم جونغ أون لإظهار علاقاته مع موسكو وبكين في مواجهة الأزمة المتصاعدة مع واشنطن.

المصادر الإضافية • أ ب

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