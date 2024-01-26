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وفد صيني في كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات بين الدولتين

وفد صيني في كوريا الشمالية
وفد صيني في كوريا الشمالية Copyright Jon Chol Jin/AP
بقلم:  يورونيوز
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يسعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لتعزيز علاقاته مع روسيا والصين، في محاولة للخروج من عزلته الدبلوماسية وتعزيز مكانته الإقليمية، من خلال الانضمام إلى تحالف ضد الولايات المتحدة.

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استقبلت كوريا الشمالية وفداً حكومياً صينياً برئاسة نائب وزير الخارجية سون ويدونغ، في إطار زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، وذلك في سياق التصدي للتوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بأن وفد سون وصل إلى العاصمة بيونغ يانغ يوم الخميس بعد عبورهم الحدود البرية بين البلدين.

التقى سون يوم الجمعة بنظيره الكوري الشمالي باك ميونغ-هو في قصر الثقافة الشعبي.

يسعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لتعزيز علاقاته مع روسيا والصين، في محاولة للخروج من عزلته الدبلوماسية وتعزيز مكانته الإقليمية، من خلال الانضمام إلى تحالف ضد الولايات المتحدة.

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