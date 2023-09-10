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مونديال السلة: ألمانيا تتوج باللقب للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77

المنتخب الألماني لكرة السلة
المنتخب الألماني لكرة السلة Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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مونديال السلة: ألمانيا تتوج باللقب للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77

دونت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها المستحق على صربيا 83-77 الأحد في المباراة النهائية على ملعب "مول أوف ايزيا" في العاصمة الفلبينية مانيلا.

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وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفياتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام الأميركيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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