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العباءة في المدارس الفرنسية.. لجنة أمريكية مفوضة من الكونغرس تنتقد قرار باريس

في أحد شوارع نانت، غرب فرنسا 31 أغسطس 2023.
في أحد شوارع نانت، غرب فرنسا 31 أغسطس 2023. Copyright LOIC VENANCE/AFP
بقلم:  يورونيوز
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انتقدت لجنة أمريكيّة الجمعة قرار الحكومة الفرنسيّة حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا.

وفي بيان، قال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة الأمريكيّة للحرّية الدينيّة الدوليّة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأمريكي، إنّه "ضمن جهد في غير محلّه لتعزيز القيمة الفرنسيّة المتمثّلة بالعلمانيّة، تتعدّى الحكومة على الحرّية الدينيّة".

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وأضاف أنّ "فرنسا تُواصل استخدام تفسير مُحدَّد للعلمانيّة من أجل استهداف المجموعات الدينيّة وترهيبها، خصوصا المسلمين".

واعتبر أنّ "تقييد الممارسة السلميّة للمعتقدات الدينيّة... بغية تعزيز العلمانيّة، هو أمر مُستهجن".

وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في البلاد، قد أيّد قرار الحكومة منع ارتداء العباءة في المدارس الرسميّة، في خطوة قال إنّه اتّخذها دفاعًا عن المبادئ العلمانيّة، ما أحيا جدلًا أثاره في السابق حظر الحكومة ارتداء البرقع في الأماكن العامّة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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