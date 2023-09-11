بقلم: Euronews

وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو (مسؤول إسرائيلي)

يشارك وفد إسرائيلي في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يُعقد في الرياض، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس الاثنين، في أول زيارة معلنة الى المملكة التي لا تربطها بالدولة العبرية علاقات دبلوماسية.

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وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه: "نحن مسرورون بوجودنا في الرياض. إنها خطوة أولى جيدة".

وشاهد مراسل فرانس برس أعضاء الوفد يجلسون في قاعة الاجتماع وعلى الطاولة أمامهم لوحة كُتب عليها "إسرائيل" بالإنكليزية.