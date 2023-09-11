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تعرّف على أبرز الزلازل المدمرة التي شهدها العالم في السنوات الماضية

سيدة وابنتها تقفان خارج منزلهما المدمر إثر الزلزال الذي ضرب قرية مولاي إبراهيم، مراكش، المغرب.
سيدة وابنتها تقفان خارج منزلهما المدمر إثر الزلزال الذي ضرب قرية مولاي إبراهيم، مراكش، المغرب. Copyright Andres Kudacki/AP
بقلم:  يورونيوز
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فيما يلي أبرز الزلازل المدمرة من حيث الشدة وعدد الضحايا التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة.

أسفر الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وفق التقديرات الأولية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في الساعات المقبلة، تزامنًا مع محاولات عناصر الإنقاذ الحثيثة الوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

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لكن ما حصل في المغرب، أعاد إلى الأذهان ما شهدته سوريا وتركيا بداية العام الحالي، إضافة لعدد من الكوارث من حول العالم والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف في السنوات الماضية.

ما هي أبرز الزلازل المدمرة التي شهدها العالم؟

زلزال تركيا وسوريا

بلغت شدة زلزال تركيا وسوريا والذي ضرب منطقة قهرمان مرعش، 7.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات في شباط/ فبراير الماضي.

وتراوحت حصيلة الأرواح في البلدين حوالي 22 ألف قتيل. وأشار تقرير للبنك الدولي عن تشرد 1.25 مليون شخص تقريبًا بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

وكانت تركيا قد شهدت زلزالًا مدمرًا في آب/ أغسطس 1999، أودى بحياة 17 ألف شخص.

AP Photo
امرأة تجلس على الأنقاض بينما تبحث فرق الإنقاذ الطارئة عن أشخاص تحت أنقاض المباني المدمرة في بلدة نورداجي جنوب تركياAP Photo
  • نيبال 2015

تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب مناطق متفرقة في نيبال عام 2015، في مقتل أكثر من 8800 شخص.

AP Photo
أشخاص أمام المباني المنهارة بعد الزلزال في كاتماندو، نيبالAP Photo
  • اليابان 2011

تسبب زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان في حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص، عام 2011.

Vincent Yu/AP2011
ناجون يدفعون دراجاتهم الهوائية في شوارع مدينة إيشينوماكي المدمرة بمحافظة إيواتي شمال شرق اليابانVincent Yu/AP2011
  • هايتي 2010

أسفر زلزال هايتي والذي وقع في كانون الثاني/ يناير 2010 بقوة 7 درجات عن مقتل أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1.5 مليون شخص.

AP Photo
رجل يبكي بالقرب من المباني المنهارة في أعقاب الزلزال في بورت أو برنس، عاصمة هايتي.AP Photo
  • الصين 2008

أودى زلزال بقوة 7.9 درجات بحياة أكثر من 87 ألف شخص وقع في أيار/ مايو من عام 2008 في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين. يذكر أن أغلب الضحايا كانوا من التلاميذ بسبب انهيار عدة مدارس.

RICHARD VOGEL/AP
طفل صيني على جسر منهار بعد زلزال مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.RICHARD VOGEL/AP
  • كشمير2005

تسبب زلزال بقوة 7.6 درجات بمقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد 3.5 ملايين في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005.

RICHARD VOGEL/AP
أطفال باكستانيون ناجون من الزلزال بين أنقاض مدينة بالاكوتRICHARD VOGEL/AP
  • جنوب شرق آسيا وإندونيسيا 2004

أسفر زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في أكثر من 10 دول بجنوب شرق آسيا، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2004.

وقتل في إندونيسيا وحدها حوالي 170 ألف شخص.

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  • إيران 2003

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام جنوب شرق إيران، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2003 مسفرًا عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص أي ما يعادل ربع سكان المدينة التاريخية.

المصادر الإضافية • وكالات

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