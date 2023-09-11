تعرّف على أبرز الزلازل المدمرة التي شهدها العالم في السنوات الماضية

بقلم: يورونيوز

فيما يلي أبرز الزلازل المدمرة من حيث الشدة وعدد الضحايا التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة.

أسفر الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وفق التقديرات الأولية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في الساعات المقبلة، تزامنًا مع محاولات عناصر الإنقاذ الحثيثة الوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

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لكن ما حصل في المغرب، أعاد إلى الأذهان ما شهدته سوريا وتركيا بداية العام الحالي، إضافة لعدد من الكوارث من حول العالم والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف في السنوات الماضية.

ما هي أبرز الزلازل المدمرة التي شهدها العالم؟

زلزال تركيا وسوريا

بلغت شدة زلزال تركيا وسوريا والذي ضرب منطقة قهرمان مرعش، 7.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات في شباط/ فبراير الماضي.

وتراوحت حصيلة الأرواح في البلدين حوالي 22 ألف قتيل. وأشار تقرير للبنك الدولي عن تشرد 1.25 مليون شخص تقريبًا بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

وكانت تركيا قد شهدت زلزالًا مدمرًا في آب/ أغسطس 1999، أودى بحياة 17 ألف شخص.

امرأة تجلس على الأنقاض بينما تبحث فرق الإنقاذ الطارئة عن أشخاص تحت أنقاض المباني المدمرة في بلدة نورداجي جنوب تركيا AP Photo

نيبال 2015

تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب مناطق متفرقة في نيبال عام 2015، في مقتل أكثر من 8800 شخص.

أشخاص أمام المباني المنهارة بعد الزلزال في كاتماندو، نيبال AP Photo

اليابان 2011

تسبب زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان في حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص، عام 2011.

ناجون يدفعون دراجاتهم الهوائية في شوارع مدينة إيشينوماكي المدمرة بمحافظة إيواتي شمال شرق اليابان Vincent Yu/AP2011

هايتي 2010

أسفر زلزال هايتي والذي وقع في كانون الثاني/ يناير 2010 بقوة 7 درجات عن مقتل أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1.5 مليون شخص.

رجل يبكي بالقرب من المباني المنهارة في أعقاب الزلزال في بورت أو برنس، عاصمة هايتي. AP Photo

الصين 2008

أودى زلزال بقوة 7.9 درجات بحياة أكثر من 87 ألف شخص وقع في أيار/ مايو من عام 2008 في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين. يذكر أن أغلب الضحايا كانوا من التلاميذ بسبب انهيار عدة مدارس.

طفل صيني على جسر منهار بعد زلزال مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. RICHARD VOGEL/AP

كشمير2005

تسبب زلزال بقوة 7.6 درجات بمقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد 3.5 ملايين في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005.

أطفال باكستانيون ناجون من الزلزال بين أنقاض مدينة بالاكوت RICHARD VOGEL/AP

جنوب شرق آسيا وإندونيسيا 2004

أسفر زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في أكثر من 10 دول بجنوب شرق آسيا، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2004.

وقتل في إندونيسيا وحدها حوالي 170 ألف شخص.

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إيران 2003

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام جنوب شرق إيران، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2003 مسفرًا عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص أي ما يعادل ربع سكان المدينة التاريخية.