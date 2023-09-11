بقلم: Euronews

مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، منددًا بغياب المساءلة في هذه القضية.

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وقال تورك متحدثًا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت لم تحصل أي مساءلة".

وأضاف: "لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".