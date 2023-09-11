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عاجل. مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت
بقلم:  Euronews
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مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، منددًا بغياب المساءلة في هذه القضية.

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وقال تورك متحدثًا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت لم تحصل أي مساءلة".

وأضاف: "لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".

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