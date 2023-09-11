إيقاف الفرنسي بول بوغبا بسبب المنشطات

بقلم: يورونيوز

قررت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات إيقاف لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا لكرة القدم بول بوغبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

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وفي تلك المباراة التي أقيمت في آب/أغسطس الماضي، فاز يوفنتوس على مضيفه بنتيجة 3-0 ولكن بوغبا أمضاها على مقاعد البدلاء.

ووفقاً لتقارير مختلفة، سيتم الآن فحص عينة ثانية لتحديد النتيجة النهائية. وإذا تم تأكيد نتيجة الاختبار الإيجابية، فستتم محاكمة بوغبا أمام المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات وقد يواجه حظراً قد يصل في أشدّ الأحوال إلى 4 سنوات.