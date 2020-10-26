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فرنسا

بوغبا ينفي الاعتزال دولياً احتجاجاً على تصريحات ماكرون عن الإسلام

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بقلم:  يورونيوز
بول بوغبا
بول بوغبا   -   حقوق النشر  أ ب
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وصف الفرنسي بول بوغبا الاثنين تقارير زعمت اعتزاله اللعب دولياً احتجاجاً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن التطرف الإسلامي بأنها "أنباء كاذبة".

ونقلت بعض الصحف البريطانية على غرار "ذي صن" عن تقارير "شرق أوسطية" ان بطل العالم بوغبا أراد إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، بعد تعهد ماكرون بمواجهة المتطرفين الإسلاميين في أعقاب قطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16 تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

كتب لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي اعتنق الإسلام في حسابه على موقع إنستغرام "أنباء كاذبة غير مقبولة".

وقُطع رأس باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسته حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا في حيّ هادئ في منطقة كونفلان-سانت-أونورين، في ضاحية باريس الغربية. وما لبثت الشرطة أن قتلت الجاني، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني.

وقُتل المدرّس لعرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تمثّل النبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير.

وفي تصريحات أدلى بها بعدما قُتل المدرّس، تعهّد ماكرون أن فرنسا "لن تتخلى عن رسوم الكاريكاتور" وقال إن باتي "قُتل لأنّ الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا".

بدوره، أضاف بوغبا "اشعر بالذهول والغضب والإحباط والصدمة عندما تستخدمني بعض المصادر الإعلامية في إصدار عناوين مزيفة بالكامل في موضوع حساس ضمن الأحداث الفرنسية الراهنة".

تابع "أنا ضد جميع أشكال الإرهاب والعنف".

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So The Sun did it again... absolutely 100% unfounded news about me are going around, stating things I have never said or thought. I am appalled, angry, shocked and frustrated some “media” sources use me to make total fake headlines in the sensible subject of French current events and adding the French National Team to the pot. I am against any and all forms of terror and violence. Unfortunately, some press people don’t act responsibly when writing the news, abusing their press freedom, not verifying if what they write/reproduce is true, creating a gossip chain without caring it affects people’s lives and my life. I am taking legal action against the publishers and spreaders of these 100% Fake News. In a quick shout out to The Sun, who normally could not care less: some of you guys probably went to school and will remember how your teacher said to always check your sources, don’t write without making sure. But hey, seems you did it again and in a very serious topic this time, shame on you! #fakenews #AllezLesBleus @emmanuelmacron @equipedefrance

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وأثارت تعليقات ماكرون احتجاجات في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة نهاية الأسبوع، فأُحرقت صوره في سوريا وأشعلت النيران بالعلم الفرنسي في العاصمة الليبية طرابلس.

ويخوض بوغبا مباراته المقبلة مع فرنسا ضد فنلندا ودياً في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل مواجهة البرتغال والسويد في دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. أما فريقه يونايتد فيلعب الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في ملعب "أولد ترافورد".

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