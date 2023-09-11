بقلم: يورونيوز

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاثنين أن ايران تأمل في إنهاء نقل ستة مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية "في الأيام المقبلة" في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في آب/أغسطس للافراج عن سجناء.

وقال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي "نأمل في ان ينجز النقل في الأيام المقبلة وان تتمكن ايران من الوصول الكامل الى أصولها".

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هذه العملية تهدف الى نقل ستة مليارات دولار من الأصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية الى حساب خاص في قطر.

ستتمكن ايران بعد ذلك من استخدام هذه الأموال لمشتريات انسانية مثل مواد غذائية وأدوية.

لكن كنعاني أكد الاثنين ان ايران يمكن أن تشتري "أي سلعة غير خاضعة لعقوبات" أميركية وان "تستخدم بالكامل هذه الأموال المفرج عنها" ليس فقط لشراء "أدوية ومواد غذائية".

تم الاعلان عن هذه التسوية المالية في 10 آب/أغسطس في إطار اتفاق بين طهران وواشنطن بوساطة من قطر للافراج عن سجناء أميركيين معتقلين في ايران، وايرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.

وقال كنعاني "نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريبا".

وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم المحتمل الى قطر للافراج عنهم.

يرى خبراء ان هذا الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات سرية للغاية، يدل على تهدئة التوتر بين ايران والولايات المتحدة اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ العام 1980، في أعقاب انتصار الثورة الاسلامية في 1979.

لكنهم لا يتوقعون اتفاقا محتملا حول الملف النووي الايراني.

فقد فشلت مفاوضات أجراها الأوروبيون في 2022 في احياء الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015 والمجمد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.