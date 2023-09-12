بوتين: النظام السياسي الأمريكي متعفن وترامب ضحيته

بقلم: يورونيوز

لطالما دافع الكرملين، الذي تجمعه علاقات ودية بترامب، عن الرئيس الأمريكي السابق الذي يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن نظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

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وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "في ما يتعلّق باضطهاد ترامب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأمريكي".

وأضاف "إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه". وتابع "كما كان يُقال في الحقبة السوفياتية، هذا يظهر الوجه الوحشي للامبريالية الأمريكية".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها مذ شنّ بوتين الغزو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 ولكن بوتين قال إنه لا يتوقّع أي تغيّر جذري في الموقف السياسي الأمريكي حيال روسيا بغضّ النظر "عمّن سيُنتخب رئيساً" للولايات المتحدة في العام 2024.

واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأمريكيين.

وقال الرئيس الروسي "السلطات الحالية تدير المجتمع الأمركي بروح معادية للروس"، مضيفاً "لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعباً جداً".

واتهمت الولايات المتحدة روسيا مراراً بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، الأمر الذي نفته موسكو ونفاه الرئيس الجمهوري السابق.