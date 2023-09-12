بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن 270 ألف روسي انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في "الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكّدوا أن كييف ستحصل قريبًا على هذه الطائرات من حلفائها.

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وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "سيرسلون مقاتلات +إف-16+. هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع".

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