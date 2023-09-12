قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن 270 ألف روسي انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في "الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة"
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكّدوا أن كييف ستحصل قريبًا على هذه الطائرات من حلفائها.
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "سيرسلون مقاتلات +إف-16+. هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع".
آخر تطورات الحرب في أوكرانيا
بوتين: 270 ألف روسي انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في "الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن 270 ألف شخص انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في الأشهر الستة الأخيرة، بالإضافة إلى 300 ألف شخص تمّت تعبئتهم.
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة، وقّع 270 ألف شخص طوعًا عقودًا للخدمة في الجيش الروسي (...) بالإضافة إلى ذلك، تستمر العملية، بحيث يأتي ما بين ألف و1500 شخص يوميًا لتوقيع عقود".
بوتين يعتبر قضايا ترامب الجنائية "اضطهادًا ذا دوافع سياسية"
أعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترامب ضحية "اضطهاد ذي دوافع سياسية" على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي "إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه"، معتبرًا أن ذلك يعكس "تعفّن النظام الأميركي".
بوتين: تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدي إلّا "إلى إطالة أمد النزاع"
قطع الحدود على متن قطاره.. الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الروسيةeuronewsأعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اعتقادها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد دخل روسيا في وقت مبكر الثلاثاء على متن قطاره الخاص المصفّح.
الجيش الأوكراني: موسكو ستبدأ قريباً عملية تعبئة لمئات الآلاف في روسيا والأراضي المحتلة
قال الجيش الأوكراني يوم الإثنين أنه يتوقع أن تبدأ روسيا حملة تعبئة كبيرة قريباً لمحاولة تجنيد مئات الآلاف من الجنود الإضافيين من داخل روسيا وأوكرانيا المحتلة.
وقالت هيئة الأركان العامة في بيان "من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنجاز تعبئة قسرية جماعية للسكان قريباً بداخل الاتحاد الروسي والأراضي المحتلة في أوكرانيا بسبب الخسائر الكارثية التي تكبدها المحتلون".
وأضاف البيان أن حملة التعبئة قد تستهدف ما بين 400 ألف و700 ألف جندي، ذاكراً عدّة مصادر.