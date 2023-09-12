قطع الحدود على متن قطاره.. الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الروسية

بقلم: يورونيوز

أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اعتقادها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد دخل روسيا في وقت مبكر الثلاثاء على متن قطاره الخاص المصفّح.

أفادت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي الثلاثاء أن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل الاراضي الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها تعتقد أن قطار كيم دخل روسيا الثلاثاء.

وسيلتقي كيم بوتين في وقت لاحق هذا الأسبوع وفق وسائل إعلام روسية.

وهذه أول رحلة لكيم إلى الخارج منذ أربع سنوات.

ويقول مراقبون إن موسكو ستسعى على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي بدورها تريد تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وبوتين حاليا موجود في فلاديفوستوك حيث ينعقد مؤتمر اقتصادي سنوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية إن الزعيمين سيناقشان مسائل "حساسة".

وأضاف "من الواضح أن بلدينا، كجيران، يتعاونان أيضاً في مجالات حساسة لا ينبغي أن تكون مواضيع للكشف والحديث العام. وهذا أمر طبيعي تماما بالنسبة للدول المجاورة".

وأكد بيسكوف للصحافيين أن الزعيمين سيتجاهلان "التحذيرات" الأميركية بشأن المحادثات.

وكان البيت الأبيض قد حذر كوريا الشمالية هذا الشهر من أنها "ستدفع الثمن" إذا زودت موسكو أسلحة لحربها في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف "في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما يشمل كوريا الشمالية، المسألة المهمة بالنسبة لنا هو مصالح بلدينا وليس