شاهد: حمم متوهجة تتدفق من بركان كيلويا في هاواي

بقلم: يورونيوز

بعد توقف دام شهرين، تدفقت الحمم المتوهجة من بركان كيلويا، فأضاءت سماء هاليماو ماو في هاواي. ويعد البركان أحد أكثر البراكين نشاطا على وجه الأرض.

تم خفض مستوى الإنذار في كيلويا أمس الإثنين، إذ لم يكن هناك تهديد للبنية التحتية، ولا تهديد لانبعاثات كبيرة للرماد البركاني في الجو، خارج منطقة محدودة، داخل الحديقة الوطنية للبراكين في هاواي.

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بحسب مرصد هاواي للبراكين، فإن خفض مستوى الإنذار م تفعيله بعد يوم من تجدد الثوران البركاني. وكان بركان كيلويا ثار في شهر حزيران/يونيو أسابيع عدة، مطلقا سيولا متدفقة من الحمم المتوهجة، دون أن يشكل ذلك تهديدا لأي من المجموعات السكانية أو البنية التحتية.

وتوافدت حشود من الأشخاص إلى الحديقة الوطنية للبراكين في هاواي، التي توفر محطة آمنة لمشاهدة الحمم البركانية. واقتصر الثوران الحالي على كالديرا كيلويا في الحديقة البركانية.

ويعد بركان كيلويا ثاني أكبر بركان في هاواي، وقد امتدت فترة ثورانه من أيلول/سبتمبر 2021 حتى شهر كانون الأول من العام نفسه. وكان ثوران البركان سنة 2018 تسبب في تدمير أكثر من 700 منزل.