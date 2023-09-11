شاهد: "أنا متأثر جداً".. الممثل الكوميدي جمال دبوز يتبرع بالدم في مراكش المنكوبة

بقلم: يورونيوز

لمساعدة المصابين الذين اكتظت بهم المستشفيات والمراكز الصحية في مراكش، إثر الزلزال المؤلم الذي ضرب وسط البلاد، لبى الممثل الكوميدي والمنتج الفرنسي من أصل مغربي جمال دبوز، النداءات التي أطلقها مسؤولون صحيون، بضرورة المسارعة إلى التبرع بالدم وقال "أنا متأثر للغاية لوجودي في مراكش".

تحولت مدينة مراكش بين ليلة وضحاها من وجهة للاستجمام إلى ملجأ لخائفين يبحثون فيها عن ملاذ آمن للنجاة من كارثة تتربص بمنازلهم الآيلة للسقوط، بعد الزلزال المروّع الذي ضرب المدينة يوم الجمعة.

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خلت الساحات من البهلوانيين ومروضي الأفاعي ورواة الحكايات الشعبية، ولم يعودوا إليها منذ تركوها عند ساعة الهلع، لكن السكان تضامنوا لإغاثة بعضهم البعض وجمع المساعدات والتبرع بالدم، ومن بينهم جمال دبوز مؤسس مهرجان "مراكش للضحك" الذي عاد إلى مدينته الأثيرة لمساندة أهلها.

وقال مخاطباً أحد أفراد الطاقم الطبي: " لقد أتيحت لي الفرصة لرؤية تضامن المغاربة مع بعضهم البعض، إنه أمر لا يصدّق، وعلينا أن نسلط عليه الضوء".

وكانت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قد ذكرت في وقت سابق، أن "أعدادا كبيرة من المغاربة توافدوا إلى مركز التبرع بالدم في مراكش"، وسط البلاد، استجابة لنداء التبرع الذي أطلقته السلطات، لصالح المتضررين من الكارثة.