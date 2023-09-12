قلعة كيم جونغ-أون المتحركة.. لماذا يسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار أثناء زياراته الخارجية؟

بقلم: يورونيوز

تحدّث المسؤول العسكري الروسي كونستانتين بوليكوفسكي، وهو من القلائل الذين سُمح لهم بركوب "قلعة كيم المتحركة"، عن البذخ الموجود في داخله.

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الثلاثاء إلى روسيا، في زيارة استثنائية هي الأولى منذ عام 2019 لعقد مباحثات مع حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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لكن استخدام زعيم كوريا الشمالية للقطار بدل من الطائرة، طرح علامات استفهام عديدة حول السبب الكامن خلف ذلك.

فلماذا يستخدم الزعيم الكوري الشمالي القطارات؟

قطار كيم جونغ-أون ليس عاديًا، ويعتقد الخبراء أن القاطرة ذات اللونين الأخضر والأصفر مضادة للرصاص.

يضم القطار المذكور 90 عربة، جميعها مزودة بجوانب مضادة للرصاص لضمان سلامة كيم.

وذكرت مقالة نشرت عام 2009 في صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية أن القاطرة تسافر عادة بالتزامن مع قطارين آخرين، أحدهما في المقدمة لإجراء الفحوصات الأمنية والآخر في الخلف للحراس الشخصيين وغيرهم من الموظفين.

كيم جونغ أون لدى وصوله إلى روسيا 朝鮮通信社/KCNA via KNS

وذكرت صحيفة الغارديان في تقرير لها، أنه مع اقتراب قطار كيم من محطة الوصول، يتم قطع الطاقة عن المسارات الأخرى لوقف مرور القطارات في المنطقة

وبسبب كل التجهيزات التي يحتويها، يُعتبر القطار بطيئًا، ويسير بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة.

وبالمقارنة، فإن السكك الحديدية عالية السرعة في لندن تصل سرعتها إلى حوالي 200 كيلومتر في الساعة، في حين أن قطارات شينكانسن السريعة في اليابان يمكن أن تصل سرعتها إلى 320 كيلومترًا في الساعة.

قطار فاخر

لكن قطار كيم جونغ-أون ليس مثيرًا للإعجاب فقط بسبب ميزاته الأمنية. فهذه العربات تُشبه القصر على عجلات.

في مذكراته، تحدّث المسؤول العسكري الروسي كونستانتين بوليكوفسكي، وهو من القلائل الذين سُمح لهم بركوب "قلعة كيم المتحركة"، عن البذخ الموجود في داخله.

وقال "كان من الممكن طلب أي طبق من المأكولات الروسية والصينية والكورية واليابانية والفرنسية."

كما كتب في مذكراته كيف تم نقل الكركند حيًا إلى القطار لضمان نضارته، إضافة لصناديق النبيذ الأحمر الفرنسي إلى القطار.

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كيم جونغ أون خلال إلقائه التحية على متن قطاره عام 2019 Minh Hoang/Copyright 2023 The AP

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عنه قوله "حتى قطار بوتين الخاص لم يتمتع بالراحة التي يتمتع بها هذا القطار".

وبصرف النظر عن الطعام والنبيذ، يوفر القطار أيضًا جميع وسائل الراحة، فهو مُجهز بغرف مؤتمرات مغطاة بألواح خشبية، بالإضافة إلى غرف نوم وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة.

تاريخ استخدام القطار

كيم جونغ-أون ليس أول زعيم كوري شمالي يسافر بالقطار. في الواقع، اختار قادة البلاد تاريخيًا السفر بهذه الوسيلة بدلًا من الطائرة.

ويُقال إن السبب في ذلك هو أن والد كيم، كيم جونغ-إيل، وجده، كيم إيل-سونغ، كانا يخافان من الطيران. وتكهنت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن الخوف بدأ بعد أن شهد الاثنان انفجار طائرتهما أثناء رحلة تجريبية.

من ناحية أخرى، فإن كيم جونغ-أون لا يخشى الطيران، فقد طار على متن طائرته الخاصة روسية الصنع لعدة رحلات.

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ووفقًا لرويترز، في أيار/ مايو 2018، طار كيم جونغ أون بطائرته الشخصية من طراز إليوشين إلى مدينة داليان شمال شرق الصين والتقى بشي جين بينغ.

وفي حزيران/ يونيو من نفس العام، استخدم الزعيم الكوري الشمالي أيضًا طائرة بوينغ 747 تشغلها شركة طيران الصين إلى سنغافورة لحضور القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

قطار كيم جونغ أون من الخارج AP/Governor of the Russian far eastern region of Primorsky Krai Oleg Kozhemyako telegram channel

والجدير بالذكر أن آخر مرة سافر فيها كيم إلى روسيا في عام 2019، قام بالرحلة بالقطار، وعبر حدود نهر تومين إلى روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي ليس الزعيم العالمي الوحيد الذي اختار مؤخرًا السفر بالقطار عبر الجو.

وبسبب التهديدات الناجمة عن الحرب المستمرة في أوكرانيا، اختار جميع زوار كييف تقريبًا القطار من بولندا. ويشمل ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي زار العاصمة التي مزقتها الحرب في شباط/ فبراير من هذا العام.

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ومن المعروف أيضًا أن مضيف كيم، فلاديمير بوتين، لديه قطار مدرع سري فاخر خاص به.

وأشار تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أن الرجل الروسي القوي سافر بشكل أكثر انتظامًا بالسكك الحديدية منذ عام 2021 بسبب مخاوف بشأن أمنه الشخصي.