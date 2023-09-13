بقلم: Euronews

حذرت الوكالة في تقريرها الشهري من أن "التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين."

قالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن تخفيضات النفط التي تنفذها الحليفتان في إطار أوبك+، السعودية وروسيا، ستحدث نقصًا "كبيرًا" في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام.

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وقالت الوكالة الطاقة في تقريرها الشهري عن السوق إن "مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، مما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش".