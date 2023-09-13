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عاجل. الوكالة الدولية للطاقة: "خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيتسبب بنقص كبير في الإمدادات"

صحفي يصور منشأة نفط في حقل خريس في المملكة العربية السعودية
صحفي يصور منشأة نفط في حقل خريس في المملكة العربية السعودية Copyright Amr Nabil/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  Euronews
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حذرت الوكالة في تقريرها الشهري من أن "التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين."

قالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن تخفيضات النفط التي تنفذها الحليفتان في إطار أوبك+، السعودية وروسيا، ستحدث نقصًا "كبيرًا" في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام.

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وقالت الوكالة الطاقة في تقريرها الشهري عن السوق إن "مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، مما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش".

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