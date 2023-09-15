شاهد: إنقاذ شبل كوجر من قبل الشرطة الفدرالية البرازيلية

بقلم: يورونيوز

وكثيرا ما تنشط حركة بيع بعض الحيوانات الخطيرة والنادرة والتي تُحرّم السلطات بيعها، من قبل عصابات مختصة في تجارة المخدرات وباقي الأنشطة غير القانونية.

تمكن عناصر من الشرطة الفدرالية البرازيلية من إنقاذ شبل كوجر كان محتجزا بشكل غير قانوني في أحد أحياء الصفيح في مدينة ريو دي جانيرو.

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وبعد عملية الإنقاذ التي تمت بنجاح يوم الأربعاء، تم نقل الشبل إلى مركز "سيروبيديكا" للحيوانات البرية لإجراء الاختبارات الضرورية من أجل إعادة تأهيل شبل الكوجر قبل إعادته إلى البرية.

وقد أشارت بعض المصادر في الشرطة الفدرالية إلى أنّ تجار المخدرات كانوا يحاولون بيع شبل الكوجر مقابل مبلغ 4000 دولار.

وكثيرا ما تنشط حركة بيع بعض الحيوانات الخطيرة والنادرة والتي تُحرّم السلطات بيعها، من قبل عصابات مختصة في تجارة المخدرات وباقي الأنشطة غير القانونية. ولم تقم الشرطة لحدّ الآن بإجراء أي اعتقالات فورية.