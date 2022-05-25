شاهد: بوما تثير الفزع داخل دورة مياه بإحدى مدارس البرازيل

أثار ظهور عجيب لأحد حيوانات أسد الجبال والمعروف باسم "بوما" فزع الطلاب والعاملين بإحدى المدارس الابتدائية في بلدية نوفا ليما في البرازيل.

ويظهر فيديو تم التقاطه للواقعة قيام الحيوان بالهدر في وجه أعضاء رجال الإطفاء الذين قاموا بحبسه داخل أحد أكشاك المراحيض حتى وصول مسؤولي البيئة وطبيب بيطري.

وتمكن الطبيب من تخدير الحيوان ليتم إعادته إلى البرية دون أن يصاب أحد.

ولم يتم الكشف عن سبب وكيفية وصول الحيوان على دورة مياه المدرسة حتى الآن.