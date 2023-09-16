"ألا تعلم من أكون؟".. طرد نائبة جمهورية أمريكية من المسرح بسبب استخدامها السجائر الإلكترونية

بقلم: يورونيوز

أظهر فيديو مراقبة من داخل مسرح دنفر النائبة الجمهورية لورين بوبيرت وهي تدخن، الشيء الذي أنكرته، فتم إخراجها وضيفها من قاعة العرض، إثر توجيه جمهور حاضر التهم لهما بالإزعاج.

وطرد طاقم من مسرح دنفر النائبة الأمريكية الجمهورية عن ولاية كولورادو لورين بوبيرت، عندما كانت تشاهد المسرحية الموسيقية "بيتلجوس" هذا الأسبوع، وتم اتهامها بالتدخين والغناء وتسجيل عرض المسرحية الموسيقية وإزعاج المتفرجين.

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كانت بوبيرت تنفث من فمها الدخان خلال العرض المسرحي، ثم رفعت هاتفها وبدا أنها تلتقط صور"سيلفي"، وبعد يومين من الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي، أقرت بوبيرت بذنبها بأنها كانت تقهقه وتغني بصوت عال خلال العرض، نافية أنها كانت تدخن.

وخلال المواجهة مع طاقم المسرح لحظة وقوع الحادثة، صدرت من بوبيرت وضيفها تعليقات من قبيل: "هل تعرف من أكون؟" وكذلك: "سأتصل بالعمدة"، وفق بيان من قاعة العرض.

وقد رفض الضيفان في البداية مغادرة المسرح، رغم تهديد موظف باستدعاء الشرطة بحسب طاقم المسرح. وعندما كان شرطي في طريقه إلى موقع الحادثة، غادر الشخصان الموقع.

والمعروف عن بوبيرت أنها منحازة إلى اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري، واشتهرت في وسائل الإعلام بأسلوبها القتالي، خاصة عندما ضايقت الرئيس جو بايدن، أثناء خطاب حالة الاتحاد السنة الماضية، وهي الآن في فترة ولايتها الثانية في الكونغرس، وتعتزم الترشح لولاية ثالثة.