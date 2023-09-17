النزاع العسكري الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022 في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الأحد أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.
ميدانيًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
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سلاح الجو الأوكراني: صواريخ روسية تستهدف منشأة زراعية في أوديسا
قالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام إن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وأصاب منشأة زراعية هناك.
وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وعشرة صواريخ كروز، وإن القوات الأوكرانية دمرت ست طائرات مسيرة وستة صواريخ قبل إصابة هدفها.
حاكم: مسيرة أوكرانية تدمر مستودعا للنفط في جنوب غرب روسيا
قال حاكم محلي إن طائرة مسيرة أوكرانية دمرت مستودعًا للنفط في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الأحد، وأضاف أن هذا أدى إلى اشتعال حريق في صهريج للوقود وتم إخماده في وقت لاحق.
وقال أندريه كليتشكوف حاكم منطقة أوريول على تطبيق تلغرام: "لا توجد إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل على أرض المنشأة".
روسيا تعلن تدمير سبع طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو وشبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
وقالت الوزارة على تلغرام إنه تم اعتراض طائرة مسيّرة عند الساعة 1,45 صباحا (10,45 مساء ت غ) فوق منطقة إسترينسكي التابعة لموسكو.
من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في منشور منفصل على تلغرام بأنه "وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام".
أضاف سوبيانين أن "خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الأحد أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية "معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، محذرًا "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".
والنزاع العسكري الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022 في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.
وشنت كييف هجومًا مضادًا في حزيران/ يونيو الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.
وقال ستولتنبرغ "نتمنى جميعًا تحقيق سلام سريع"، مردفًا "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود".
وتابع "أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام".
وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوًا في الناتو".