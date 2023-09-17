فاجعة النزهة في مصر.. رجل يقتل زوجته بالماء المغلي بسبب الشك

بقلم: يورونيوز

في الأسبوعين الأولين من عام 2023 ضجت الصحف المصرية بعناوين لنحو 11 حالة قتل أسري.

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رجلًا أقدم على قتل زوجته، أمس السبت، بعد ضربها على إثر مشادة بينهما انتهت بفاجعة في منطقة النزهة بالقاهرة.

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ووفق موقع "مصراوي"، نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته متهمًا إياها بالخيانة، ليتحول الموقف إلى شجار كبير، وفق اعترافات المتهم في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شرع في ضرب زوجته، فصرخت مستغيثة بالجيران، ما دفعه للتخلص منها فأحضر مياهًا مغلية وألقاها عليها.

وأظهرت تحقيقات الطبيب الشرعي بأن الزوجة أصيبت بكدمات وكسور وحروق من الدرجة الثالثة تسببت في وفاتها.

خلافات متكررة

وبعد سماع صرخات استغاثة الضحية، أبلغ الجيران رجال الشرطة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية لمكان الحادث حيث ألقت القبض على المتهم.

واصطحبت النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته، كما استدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم.

في السياق نفسه، ووفق وسائل الإعلام المصرية، استجوب فريق من رجال مباحث القاهرة نجل السيدة المقتولة، وقال إن والده كان يعتدي على أمه في الآونة الأخيرة بسبب خلافات بينهما.

وخلال الآونة الأخيرة، ارتفعت نسبة الجرائم الأسريّة في مصر، التي باتت تتناولها وسائل الإعلام المصرية بكثرة، وخصوصًا أنها قد تؤدي إلى القتل. فيكون مصير مرتكب الجريمة إما الإعدام أو السجن مع الأشغال الشاقّة، الأمر الذي لم تعتده العائلات المصرية.

وفي الأسبوعين الأولين من عام 2023 ضجت الصحف المصرية بعناوين لنحو 11 حالة قتل أسري.

ووفق أحدث إحصاء أجراه مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي، مستندًا إلى عدد الحوادث المنشورة في الصحف المصرية بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2023، بلغ إجمالي عدد حالات قتل النساء في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 51 حالة قتل أو انتحار لنساء وفتيات.