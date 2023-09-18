باريس تشدد الخناق على السيارات الكهربائية الآسيوية خصوصاً الصينية

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أن يتم استبعاد معظم السيارات الكهربائية المنتجة في آسيا من برنامج دعم شراء السيارات الكهربائية في فرنسا اعتباراً من العام المقبل، في خطوة لفرض قيود على السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وستصدر الحكومة الفرنسية مرسوما الثلاثاء، يحدد المعايير الجديدة وطراز السيارات الكهربائية المؤهلة بحسب تقييم الوكالة الفرنسية للتحول البيئي.

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وتقوم الوكالة على اعتماد السيارات الكهربائية وفقا للنتيجة البيئية، أي عبر دراسة المواد المستخدمة في صناعة السيارات، واستهلاك الطاقة ونوع البطارية إضافة إلى الأثر البيئي لنقل السيارة إلى أوروبا.

وقال مسؤول حكومي فرنسي للصحفيين الإثنين، إن قائمة بالسيارات المؤهلة والمعايير الجديدة سيتم نشرها في منتصف ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتقوم الحكومة الفرنسية بدعم مشتري السيارات الكهربائية بمبالغ تتراوح بين 5- 7 آلاف يورو بحسب الدخل الشهري للمشتري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن عن هذا الإجراء في مايو/أيار الماضي، تحت بند وقف استخدام "أموال الضرائب الفرنسية" لدعم سيارات كهربائية يتم إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي.