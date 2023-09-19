معجم جديد للغة الدنماركية يعتمد الحياد الجنساني

بقلم: يورونيوز

يقوم مجلس اللغة الدنماركي بإعداد معجم إملائي جديد، دون تذكير أو تأنيث، وذلك لضمان المساواة اللغوية بين الجميع.

ستصدر الطبعة الجديدة من المعجم الذي سيدخل تعديلات أساسية على اللغة الرسمية عام 2024، أي تماماً بعد نشر آخر طبعة قبل 12 عاماً.

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وتقول مارغريت هايدمان، وهي باحثة في مجلس اللغة الدنماركي: "لقد مرت 15 سنة، وتطورت اللغة الدنماركية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وفي نهاية المطاف، ينبغي على القاموس أن يعكس اللغة المشتركة أي المكتوبة والمتداولة في الحياة اليومية، ومن الضروري تحديثها كل فترة".

على سبيل المثال، سنستخدم كلمة "شخص" بدلاً من رجل أو امرأة"، لأنه من الأفضل التحدث عن أشخاص دون الإشارة إلى الجنس سواء كان رجلاً أو امرأة".

وتعطي هايدمان مثالاً في ذلك وتقول "مثلاً مفردة finansmand تعني رجل خبير مالي، ومفردة finanskvinde تعني امرأة خبيرة مالية، ويمكن استبدال مفردتي Kvinde وMand اللتين تعنيان امرأة ورجل بكلمة شخص ببساطة.

تاريخياً، مثل الإنجليزية، تحتوي اللغة الدنماركية على أدوات تشير إلى ثلاثة أجناس، مذكر ومؤنث وجماد [إذا صحّت الترجمة].

وفي بعض اللهجات الدنماركية المتداولة، أصبح الجنس المحايد أكثر تداولاً من التأنيث أو التذكير.

وتضيف هايدمان: " قبل كل شيء، نقوم بدراسة البيانات المكتوبة. اللغة ليست فقط لغة مكتوبة، لدينا أيضاً اللغة التي يتحدث بها الناس واللهجات المختلفة وما إلى ذلك. وفي بعض الأحيان علينا تضمين مصطلحات في اللغة الدارجة لأنها أصحبت منتشرة بشكل كبير في المجتمع".

الدنماركية هي لغة جرمانية وهي اللغة الرسمية في الدنمارك، يتحدثها ما يقارب 6 ملايين نسمة معظمهم من الدنماركيين، إضافة إلى سكان جنوب شليسفيغ في شمال ألمانيا، وفي غرينلاند، وجزر فارو، وأيسلندا.