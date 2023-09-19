مسؤول روسي كبير: بوتين سيزور بكين الشهر المقبل وسيلتقي شي جين بينغ

بقلم: يورونيوز

دعا مسؤول كبير في الكرملين، الثلاثاء، إلى تعزيز التنسيق المشترك بين موسكو وبكين أثناء محادثات أمنية مع مجموعة من الدبلوماسيين الصينيين في موسكو.

وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إن موسكو "تسعى إلى التطوير التدريجي وتعزيز العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".

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وأكد باتروشيف، وهو شريك قديم لبوتين، دعم روسيا "الثابت" لسياسة بكين بشأن القضايا المتعلقة بتايوان ومنطقة شينجيانغ وهونغ كونغ، والتي قال إن الغرب "يوظفها لتشويه سمعة الصين".

وأشار باتروشيف إلى أن بوتين من المقرر أن يجري محادثات "جوهرية" مع الزعيم الصيني شي جين بينغ خلال رحلة الشهر المقبل إلى بكين لحضور قمة مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية.

ووصل وانغ يي إلى روسيا الاثنين في زيارة تستغرق أربعة أيام عقب محادثاته نهاية الأسبوع الماضي مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن في مالطا.

وكانت الصين قد شاركت الشهر الماضي بدعوة 6 أعضاء جدد للبريكس، والتي أصبحت تكتلا يضم: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا لمواجهة الغرب.

وحاولت بكين اتخاذ موقف حيادي إزاء الحرب في أوكرانيا بالرغم من رفضها إدانة موسكو كما نددت بكين بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو واتهمت حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة باستفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.