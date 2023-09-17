شاهد: قبيل مغادرته روسيا.. زعيم كوريا الشمالية يجول في إحدى جامعات البلاد

بقلم: يورونيوز

زعيم كوريا الشمالية يزور جامعة في فلاديفوستوك أقصى الشرق الروسي

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته إلى روسيا صباح اليوم الأحد، بجولة في أقصى شرق البلاد، حيث زار جامعة في فلاديفوستوك.

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ونشرت السلطات الروسية شريطًا مصورًا، يظهر فيه كيم مرتديًا سترة سوداء، ومصحوبًا بكبار المسؤولين من بلاده، وهم يمشون في الحرم الجامعي في جزيرة روسكي.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي أوليغ كوزيمياكو، حاكم منطقة بريموري الروسية، التي تضم فلاديفوستوك، وناقشا برامج تبادل بين البلدين، تخص مشاركة تلاميذ المدارس في المخيمات الصيفية في البلدين.

وزار كيم كذلك معامل لتصنيع الأغذية في المنطقة، وذلك بعد يوم من تفقد كيم قاذفات نووية روسية، وأسلحة متقدمة أخرى وسفينة حربية من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ.