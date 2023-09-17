EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: قبيل مغادرته روسيا.. زعيم كوريا الشمالية يجول في إحدى جامعات البلاد

الزعيم الكوري الشمالي يزور جامعة في فلاديفوستوك. 2023/09/17
الزعيم الكوري الشمالي يزور جامعة في فلاديفوستوك. 2023/09/17 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

زعيم كوريا الشمالية يزور جامعة في فلاديفوستوك أقصى الشرق الروسي

اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته إلى روسيا صباح اليوم الأحد، بجولة في أقصى شرق البلاد، حيث زار جامعة في فلاديفوستوك.

اعلان

ونشرت السلطات الروسية شريطًا مصورًا، يظهر فيه كيم مرتديًا سترة سوداء، ومصحوبًا بكبار المسؤولين من بلاده، وهم يمشون في الحرم الجامعي في جزيرة روسكي.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي أوليغ كوزيمياكو، حاكم منطقة بريموري الروسية، التي تضم فلاديفوستوك، وناقشا برامج تبادل بين البلدين، تخص مشاركة تلاميذ المدارس في المخيمات الصيفية في البلدين.

وزار كيم كذلك معامل لتصنيع الأغذية في المنطقة، وذلك بعد يوم من تفقد كيم قاذفات نووية روسية، وأسلحة متقدمة أخرى وسفينة حربية من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كوريا الجنوبية تندد بـ"اتفاق الشيطان" بين كيم وبوتين واليابان تحذر من انتهاك العقوبات الأممية

قلعة كيم جونغ-أون المتحركة.. لماذا يسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار أثناء زياراته الخارجية؟

ردا على مناورات أمريكية مشتركة..كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القوة البحرية لكوريا الشمالية

جامعة أسلحة زيارة دبلوماسية روسيا كوريا الشمالية كيم جونغ أون