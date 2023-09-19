الانتخابات الامريكية: 6 مرشحين جمهوريين يتأهلون للجولة الثانية من المناظرات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

تأهل 6 مرشحين من الحزب الجمهوري لإجراء المناظرة الثانية للانتخابات الرئاسية الأمريكية والمتوقع عقدها في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتأهل رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، وفيفيك راماسوامي رجل الأعمال ونيكي هيلي سفيرة الأمم المتحدة السابقة ومايك بنس نائب الرئيس السابق ترامب، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، إضافة إلى تيم سكوت حاكم ساوث كارولينا.

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ما هي شروط التأهل؟

يتعين على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن 50 ألف متبرع خاص بهم، يضم على الأقل 200 متبرع من 20 ولاية مختلفة.

كما يحتاج كل مرشح إلى تأييد 3 بالمئة من المواطنين في 3 استطلاعات رأي في ولايات مختلفة، على أن تكون تلك الاستطلاعات أجريت بعد تاريخ الأول من آب/أغسطس 2023.

وأكد متحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أن الموعد النهائي للمرشحين للتأهل هو 48 ساعة قبل المناظرة الرسمية الثانية. ولن يشارك الرئيس السابق دونالد ترامب في هذه المناظرة.

ولم تنشر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعدُ قائمتها الرسمية للمشاركين في المناظرة الثانية، وكما هو الحال في المناظرة الأولى، لم تتطرق علناً إلى استطلاعات الرأي التي تلبي معاييرها للتأهّل.

وكان ترامب قد صرح الشهر الماضي أنه لن يشارك في المناظرات كما رفض التوقيع على تعهد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بدعم المرشح النهائي، وهو شرط التأهيل النهائي للمناقشة.