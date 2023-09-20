شاهد: في ذكرى أليمة... ملايين المكسيكيين يشاركون في تدريبات على التعامل مع الزلازل

بقلم: يورونيوز

أجرى مواطنو مكسيكيو سيتي تدريبات لمحاكاة طريقة التصرف عند وقوع هزة أرضية قوية. وفي اليوم ذاته، أحيا سكان العاصمة ذكرى زلزال مدمر ضرب مدينتهم عام 1985 وخلف آلاف القتلى.

أجرى المكسيكيون في العاصمة مكسيكو سيتي الثلاثاء تدريبات لمحاكاة كيفية التصرف في حال وقوع هزة أرضية. وانطلقت صفارات الإنذار من الزلازل وسط العاصمة، وبدأ رجال الأمن وعناصر الدفاع المدني بإخراج مئات المواطنين من مباني الشركات إلى الشوارع.

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وأجريت هذه التدريبات في مكسيكو سيتي على أساس افتراض وقوع زلزال تبلغ قوته ثماني درجات على مقياس ريختر ويكون مركزه في أكابولكو مع تأثير كبير على العاصمة.

ويصادف الـ 19 من أيلول/ سبتمبر الذكرة السنوية لعدة زلازل قوية ضربت البلاد في هذا التاريخ بالضبط في 1985 و2017 و2022. ويتخوف البعض من تاريخ 19 أيلول / سبتمبر بسبب هذه المصادفة العجيبة.

ويقول سيزار سانشيز سانتياغو، وهو اختصاصي في علم النفس ويتطوع للعمل لدى الدفاع المدني، إن رنين صفارات الإنذار من الزلازل تخلق التوتر في نفوس بعض المواطنين، لكنه أكد على أهمية الحفاظ على الهدوء في حالات الطوارئ تلك.

وحسب سلطات العاصمة، فقد شارك في التدريبات ثمانية ملايين شخص. وأضافت السلطات البلدية أن 99 بالمئة من مكبرات الصوت عملت بشكل نظامي، وأن أقل من 120 منها أخفقت في العمل.