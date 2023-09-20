إردوغان ورئيسي ينتقدان دولاً أوروبية بسبب تدنيس القرآن

بقلم: يورونيوز

شنّ قادة عدد من الدول الإسلامية الثلاثاء هجوماً على الدول الأوروبية وفي مقدمتها السويد، بسبب عمليات تدنيس القرآن التي حصلت على أراضيها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من ندد من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتلك الهجمات ضدّ الإسلام التي وصلت إلى مستوى "لا يطاق".

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وقال الرئيس التركي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنّ "العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام" في دول أوروبية لم يسمّها "وصلت إلى مستوى لا يطاق".

واتّهم اردوغان "ساسة شعبويين في العديد من البلدان بمواصلة اللعب بالنار".

وأضاف أنّ "الهجمات الدنيئة في أوروبا ضدّ القرآن (...) تجعل المستقبل مظلماً" بالنسبة للقارة العجوز.

إردوغان خلال كلمته بالأمم المتحدة ثثثثRichard Drew/AP

وأثار العراقي اللاجئ في السويد سلوان موميكا غضب العالم الإسلامي في حزيران/يونيو عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

وسجّلت أعنف التحرّكات الاحتجاجية على ما قام به في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

ودانت الحكومة السويدية حرق المصحف على أراضيها، لكنّها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي حظر هذه التحركات.

وقررت السويد منتصف آب/أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أنّ خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة".

إدانة رئيسي

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من على نفس المنبر بالأمم المتحدة رافعا نسخة من القرآن إن "تعاليم القرآن للمجتمعات البشرية لن تحترق أبدا، وإن نيران الإساءة والتحريف لن تكون ندا للحقيقة"، حسبما جاء على موقع وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأضاف أن "معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي بأشكاله المختلفة، مثل حرق القرآن ومنع الحجاب في المدارس وعشرات اشكال التمييز المخزية الاخرى لا تليق بالانسان المعاصر".

وكان يشير بذلك إلى فرنسا التي منعت ارتداء العباءة في المدارس الرسمية.

وتأتي مشاركة رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عام على قمع السلطات الإيرانية احتجاجات تقدمتها نساء أعقبت وفاة الشابة مسها أميني (22 عاما) بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد.