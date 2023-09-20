فيديو: انتشال حمار من تحت الأنقاض حيّاً بعد ستة أيام من الزلزال المدمر في المغرب

بقلم: يورونيوز

يقال إن الحمار حيوان صبور، وهذا ما ينطبق فعلا على حمار بقي عالقا تحت الركام ستة أيام بعد زلزال المغرب المروع إلى أن انتشله عمال إنقاذ بريطانيون حيّا.

نشرت فريق إنقاذ من مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة فيديو يظهر فيه عمال الإنقاذ وهم ينتشلون حمارًا كان عالقًا تحت الأنقاض لستة أيام بعد الزلزال. وحسب ما يظهر في الفيديو، بقي الحمار، الذي كان تحت ركام بيت في قرية إيمي إن أيسلي بولاية الحوز حيّا طيلة هذه المدة.

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وكان زلزال عنيف بلغت قوتّه 6,8 درجات على مقياس ريشتر قد ضرب ولاية الحوز جنوب مدينة مراكش السياحية في 8 أيلول /سبتمبر، وأدى إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين.

وعادة ما تفقد فرق الإنقاذ العثور على ناجين بعد مضي يومين أو ثلاثة أيام على وقوع الزلازل، غلا أنهم يعثرون في حالات قليلة على أحياء صمدوا تحت الأنقاض مدة أطول من ذلك.

وبعد مرور حوالي أسبوعين على وقوع الزلزال في المغرب، تكثر المخاوف من أن تشكّل الظروف المعيشية السيئة وقلة النظافة تهديدات جديدة للناجين. وبقي الكثير من الناجين قرب قراهم المدمرة وهم ينامون الآن في ملاجئ مستحدثة وخيم بسيطة قدمتها خدمة الحماية المدنية المغربية.