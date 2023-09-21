من أطلق النار قرب السفارة الأمريكية في شمال لبنان؟

بقلم: يورونيوز

وقع إطلاق نار قرب مدخل السفارة الأمريكية شمال لبنان، وفق ما أفاد متحدث باسمها الخميس، مؤكداً أن الحادث لم يتسبّب بسقوط ضحايا.

نقلت وكالة فرانس براس عن الناطق باسم السفارة الأمريكية في لبنان جايك نلسون قوله أنّ "عند الساعة 22,37 (19,37 ت غ) ليل الأربعاء، سُمع دوي طلقات نارية قرب مدخل السفارة الأميركية"، في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية.

اعلان

وأوضح أن إطلاق النار "لم يتسبب بسقوط جرحى"، وأن السفارة على "تواصل وثيق" مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأميركية إجراءات أمنية مشدّدة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني.

وتقوم واشنطن حالياً ببناء مجمع ضخم في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.

وأتى إطلاق النار تزامناً مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدّى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، واتهمت واشنطن حزب الله اللبناني بالمسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984، بعد تعرض مبناها السابق في منطقة عين المريسة في غرب بيروت لتفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة في 18 نيسان/أبريل 1983 أدى لمقتل 63 شخصاً.

وتبنت الهجوم منظمة تطلق على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي"، أكّدت واشنطن أنها مرتبطة بحزب اللّه الحليف لإيران.