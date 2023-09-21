شاهد: 4 قتلى و5 جرحى في انفجار غاز في رومانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت سلطات الطوارئ الرومانية عن انفجار غاز في موقع بناء طريق سريع في رومانيا في وقت مبكر من يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وتم العثور على أربعة قتلى في موقع الحادث، بينما تم نقل خمسة مصابين بحروق إلى مستشفى الطوارئ في بلدة أدجود.

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ووقع الانفجار حوالي الساعة الواحدة صباحاً بالقرب من بلدة كاليمانستي بشرق البلاد، على ما أفاد مكتب الطوارئ في بيانه.

وقال متحدث باسم الشركة إن سبب الحادث هو "تشقق أحد خطوط نقل الغاز الرئيسية وظهور شرارات ميكانيكية" أثناء أعمال البناء.

وكشفت وسائل إعلام محلية أنّ العمال ضربوا خط الأنابيب بحفار، مما تسبب في الانفجار.

واغلقت السلطات الرومانية المنطقة على بعد نحو 500 متر من موقع الانفجار بينما عمل رجال الإطفاء على احتواء الحريق.